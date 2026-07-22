È stata definita la geografia della Serie A2 Femminile 2026/27. L'assemblea della Lega Basket Femminile ha ufficializzato i due gironi del campionato, che prenderà il via il 3 ottobre e vedrà al via quattro formazioni isolane.

Cus Cagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius sono state inserite nel Girone Nord insieme a Sanga Milano, Torino, Milano Basket Stars, Usmate, Bolzano, Trieste, Vicenza e Alpo. La neopromossa Mercede Alghero è invece l'unica rappresentante sarda del Girone Sud, dove troverà Matelica, Umbertide, Napoli, Salerno, Frascati, San Raffaele Roma, Ragusa, Alcamo, San Giovanni Valdarno ed Empoli.

Per la formazione catalana, tornata in A2 dopo otto anni grazie al ripescaggio, si prospetta dunque un calendario più impegnativo sul piano delle trasferte. Una scelta legata proprio all'ingresso della Mercede nell'organico del campionato, come già accaduto nella passata stagione al Cus Cagliari.

Con la composizione dei gironi prende forma anche il nuovo format della competizione. Al termine della regular season accederanno direttamente ai playoff soltanto le prime due classificate di ciascun raggruppamento, mentre le squadre dal terzo al sesto posto si giocheranno gli ultimi quattro posti disponibili attraverso un turno di qualificazione.

Per le quattro formazioni sarde, dunque, l'obiettivo minimo sarà chiudere la regular season tra le prime sei: scivolare nella Poule Retrocessione significherebbe affrontare una fase in cui sei squadre su otto saranno condannate alla Serie B.

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