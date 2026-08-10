Con le prime visite mediche è iniziata la stagione2026/27 della Dinamo, che prenderà parte dopo 16 anni di serie A al campionato di A2. Entro domattina arriveranno tutti i giocatori a disposizione del coach Luca Vitali, tranne Joonas Riismaa, impegnato con la nazionale estone.

In mattinata i biancoblù hanno raggiunto il centro medico CDS di via Porcellana a Sassari, partner sanitario del club biancoblù, per sottoporsi al consueto percorso di controlli supervisionati parallelamente dal preparatore atletico della Dinamo Francesco Murru e i dottori Matteo Mura e Giuseppe Casu, in collaborazione con i fisioterapisti del centro Fisioss.

Gli atleti hanno effettuato un check-up completo, comprendente analisi del sangue, ecocardiogramma, risonanza magnetica e visita medico-sportiva, completando così il primo step del percorso di preparazione alla nuova stagione.

Nel corso della giornata sono proseguiti poi gli accertamenti ortopedici presso Ortsan, dove i giocatori sono stati sottoposti a ulteriori valutazioni sotto gli occhi attenti del dr. Gianni Moi, grazie anche ai nuovi strumenti per la valutazione posturale e biomeccanica con Spine 4D di Sensor Medica, un sistema evoluto che consente un’analisi tridimensionale Total Body, integrando valutazione statica e dinamica. La tecnologia permette di studiare in modo dettagliato asimmetrie, rotazioni, assetto delle spalle, allineamento delle ginocchia ed equilibrio posturale, oltre ad analizzare il movimento attraverso il treadmill, valutando le diverse fasi del passo e l’equilibrio durante la camminata.

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