Basket: Trucchetti trascina l'Italia al successo sulla Repubblica ceca per 92-80
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Gli ormai ex campioni d'Europa evitano l'onta della retrocessione e restano nella Division A grazie a un'altra prova maiuscola del sassarese Stefano Trucchetti. Dopo i 22 punti segnati contro la Romania il capitano della nazionale Under 20 ne firma addirittura 25 contro la Repubblica ceca nell'ultima gara dell'Europeo disputato in Slovenia. Per Trucchetti 4/5 da due e 5/11 nelle triple. Dietro di lui Matteo Baiocchi a quota 20.
Non era semplice vincere le ultime due gare dopo il deludente girone di qualificazione che ha riservato sconfitte inattese nelle proporzioni, ma l'Italia allenata da Rossi, pur priva di Theo Airhienbuwa, è riuscita a disputare un ottimo secondo tempo dopo essere andata al riposo a -6. Eloquente il parziale complessivo del terzo e ultimo quarto: 50-32.
Retrocedono in Division B Repubblica Ceca, Belgio e Romania.