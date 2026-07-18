Riscatto dell'Italia all'Europeo Under 20: nella 1ª gara ad eliminazione diretta per evitare la retrocessione in Division B gli azzurri si impongono nettamente sulla Romania per 96-69. Domenica alle 14 il match contro la Repubblica Ceca che ha battuto il Belgio 86-82. 

L'Italia guidata da Rossi ha avuto un ottimo approccio anche a rimbalzo. Trascinatore il play sassarese Stefano Trucchetti, in forza a Pesaro, che è risultato il migliore marcatore con 22 punti, frutto di 5/7 nei tiri da due e 4/9 nelle triple. 

 

Gli azzurrini hanno risolto la pratica già nel primo tempo, chiuso a +22. Da segnalare anche la prestazione di  Theo Airhienbuwa con 19 punti e 4 rimbalzi.

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