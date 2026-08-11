«L'entusiasmo, il feeling con la squadra, la identificazione coi giocatori: tutto questo ha reso speciale la Dinamo e stiamo lavorando perché sia di nuovo così», ha detto il coach Luca Vitali questa mattina nella presentazione della squadra che si è tenuta nella sede Acrisure.

A fare gli onori di casa l'amministratore delegato Francesco Sardara: «Siamo all'anno zero dopo la retrocessione. Fare reinnamorare la gente della Dinamo vale più dei risultati, anche se resta l'obiettivo di risalire ai piani alti il prima possibile».

Sarà una squadra più alla portata dei tifosi: tutta la preparazione sarà svolta a Sassari, con la previsione di una giornata di allenamenti a settimana aperta al pubblico, e anche tutte le amichevoli, tranne una, verranno disputate nell'isola, tra Cagliari, oristano, Olbia e naturalmente Sassari.

Il coach Paolo Citrini ha spiegato le strategie adottate sul mercato insieme al coach Vitali: «Abbiamo scelto giocatori che hanno vinto la A2 e giocatori che vogliono lanciarsi, ma soprattutto ragazzi coi quali sia facile identificarsi per i tifosi». E il tecnico Vitali ha aggiunto: «Sarà una squadra duttile, con lunghi bidimensionali, giocatori dalle mani buone che sanno sia fare canestro sia passarsi la palla».

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