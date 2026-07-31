I giocatori della Dinamo Banco di Sardegna hanno scelto i numeri di maglia per il campionato di A2 2026/27. Il centro statunitense Bryce Nze ha preso la maglia numero "0", quella portata dai play Marco Spissu e Alessandro Cappelletti. Il play-guardia Alessandro Grande ha la numero "5". Il sassarese Riccardo Pisano ha rilevato la "11" di Marco Ceron, tra i pochissimi ad avere onorato la maglia biancoblù nella stagione passata.

L'alapivot Nicolò Nobili indosserà la "21" e questo ha costretto Jeff Brooks ad andare sulla "23", che peraltro ha utilizzato l'anno scorso a Trieste e pure a Venezia, mentre a Milano ha avuto la "32".

Il play canadese Kaza Kajami-Keane ha scelto la "24", l'ala estone Joonas Riismaa è andato invece sulla "25". Il play Diego Monaldi ha "abbassato" le pretese: dal "32" indossato a Sassari nel campionato 2016/16 al "30" di dicei anni dopo. Invece la guardia-ala Michele Vitali ha ripreso il "31" indossato nella Dinamo anche per vincere la Supercoppa Italiana del 2019. Infine il lungo Simone Aromando riporta in auge la "45", indossata dal poderoso pivot Jack Cooley, uno degli idoli nella stagione 2018/19.

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