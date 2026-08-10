La Mercede Alghero aggiunge centimetri ed esperienza al roster per il ritorno in Serie A2 Femminile. Il club catalano ha ufficializzato l'ingaggio di Milica Popovic, ala-centro serba classe 2002.

Per Popovic non sarà la prima esperienza nel secondo campionato nazionale: nel 2021/22 ha vestito la maglia del Sanga Milano, facendo registrare 6 punti e 4 rimbalzi di media in otto presenze, mentre nell'ultima esperienza italiana con Torino Teen Basket ha prodotto 10 punti e 4 rimbalzi in 28 gare.

In precedenza aveva giocato anche in Ungheria con il Peac-Pecs e in Serbia con Kk Loznica e Zkk Ljubovija, entrando inoltre nel giro delle Nazionali giovanili serbe.

Il suo arrivo non chiude il mercato della Mercede. Il general manager Francesco De Rosa ha annunciato la volontà di inserire ancora una guardia tiratrice, una play-guardia e almeno un'altra lunga, prima delle valutazioni definitive che verranno effettuate durante la preparazione.

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