Un innesto di esperienza per la Klass Sennori. Il club romangino ha annunciato l'ingaggio dell'ala argentina Victorio Musso, classe 1984, primo volto nuovo del roster che affronterà il campionato di Serie B Interregionale 2026/27.

Nato a Pergamino, in provincia di Buenos Aires, Musso può vantare oltre vent'anni di carriera nei campionati italiani. Nel suo percorso ha vestito, tra le altre, le maglie di Silver Porto Torres, NPC Rieti, Ortona, Teramo, Desio, Cremona, Uri, Coral Alghero e Mercede, costruendosi una ricco curriculum tra Serie B e C.

Da tempo stabilitosi in Sardegna, due stagioni fa è stato tra i protagonisti della promozione della Coral Alghero in Serie C e a Sennori ritroverà coach Fabrizio Longano, con il quale aveva condiviso quella esperienza. Nell'ultima annata ha invece conquistato il campionato di Divisione Regionale 2 con la Mercede Alghero.

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