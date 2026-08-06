Ultimi giorni di vacanza per la Dinamo Banco di Sardegna che tra qualche giorno inizierà la preparazione al campionato di A2, guidata da coach Luca Vitali affiancato dagli assistenti Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini.

Il roster è stato completato da tempo con quattro "ritorni" (Jeff Brooks, Michele Vitali, Diego Monaldi e Riccardo Pisano), più sei novità assolute: Kaza Kajami-Keane, Bryce Nze, Joonas Riismaa, Simone Aromando, Alessandro Grande e Nicolò Nobili.

Il gruppo squadra è stato completato con i giovanissimi Michele Cipriano, classe 2009, e Francesco Brunu, classe 2008, entrambi già protagonisti nella passata stagione con la maglia biancoblu, nei campionati di Serie C e nelle rispettive categorie giovanili. A loro si aggiunge Paolo Fara, classe 2009, che vestirà per la prima volta la maglia della Dinamo dopo il percorso alla SAP Alghero.

Chiudono lo Staff tecnico le conferme del preparatore atletico Francesco Murru, in baincoblu dalla passata stagione, e del fisioterapista Samuele Serra, pronti a proseguire il lavoro al fianco della squadra anche nella nuova stagione.

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