A2 Femminile, si separano le strade di Giulia Corda e della Virtus CagliariLa playmaker cagliaritana, classe 2005, nella prossima stagione si trasferirà a Roma
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Si chiude dopo diversi anni l'avventura di Giulia Corda con la Virtus Cagliari. La playmaker cagliaritana, classe 2005, nella prossima stagione si trasferirà a Roma per proseguire gli studi universitari e vestirà la maglia della Luiss nel campionato di Serie B femminile.
Cresciuta nel settore giovanile biancoblù, Corda è stata una delle protagoniste della promozione in Serie A2 conquistata nel 2024. Dopo un anno trascorso all'estero per motivi di studio, è rientrata a Cagliari contribuendo anche nell'ultimo campionato al raggiungimento dei playoff promozione.
«A Giulia va il ringraziamento più sincero da parte della società per l'impegno e la dedizione dimostrati in questi anni», ha commentato il presidente Paolo Pellegrini, «la nuova esperienza alla Luiss rappresenta una grande opportunità, sia dal punto di vista sportivo sia personale. Le auguriamo il meglio per il suo futuro».