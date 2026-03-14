Un'inedita, attesissima produzione originale, da Berchidda al capoluogo. Il 25 marzo al Teatro Carmen Melis di Cagliari, in via sant'Alenixedda, andrà in scena "Una verissima storia del jazz": un nuovo spettacolo targato Insulae Lab, da un'idea dell'autore Pier Francesco Loche e del direttore artistico Paolo Fresu. Il sipario si alzerà per le 21, con Loche che sarà accompagnato sul palco anche dagli speciali ospiti Gianluca Tozzi, Alessandro Di Liberto e Roberto Rigoni.

Alla sua prima assoluta e consistente in un originale "soliloquio musicato", l'opera viaggerà attraverso gli anni Ottanta della scena jazz isolana, in un'era particolarmente definente per il movimento. Ripercorrendo estenuanti notti di prove, memorabili incontri, amicizie e anche risate, il filo conduttore sarà la bruciante passione per la musica che ancor oggi risuona nei cuori degli interpreti.

Così Loche (batteria e voce) ricostruirà quei momenti salienti, muovendosi tra i ricordi e l'approccio rigoroso della ricerca, in veste sia di musicista che di testimone attivo della comunità jazzistica sarda, utilizzando improvvisazioni verbali e strumentali e offrendo la parola ad alcuni dei protagonisti. Un affiorare di vite, sogni, passioni, sfide e legami, nel segno dell'amore per il jazz e con il supporto di Tozzi alla chitarra e Paolo Assiero Brà al contrabbasso.

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