La primavera cagliaritana sta sbocciando, anche sulle note del jazz: proseguono anche a marzo gli appuntamenti con I Live della Scuola Jazz, la rassegna musicale organizzata dal Conservatorio di Cagliari e attualmente alla sua terza edizione. Concentrati come sempre nella sala Porrino dell'istituto musicale del capoluogo, i prossimi concerti vedranno venerdì 13 il quartetto di Guendalina Anichini e venerdì 27 il duo in canto e chitarra di A Bassa Voce, entrambi in programma per le 18:30 e con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Anichini, interprete versatile e dalla voce notevole, si esibirà sul palco con i suoi sconfinamenti sonori fra jazz raffinato ed easy listening, accompagnata dal pianoforte di Andrea Cocco, dal contrabbasso di Andrea Lai e dalla batteria di Marco Ballicu, in un'ensemble di artigiani esperti del mestiere. Intrecciando la tradizione degli standard jazzistici con un'estetica contemporanea, il Quartet si muove fra arrangiamenti moderni, improvvisazione e brani originali, in lingua italiana e con una prospettiva personale della cantante.

Il duo A Bassa Voce porterà invece sul palco del Conservatorio la voce di Claudia Belli e la chitarra di Alessio Concas, in un'esibizione intima e acustica che andrà a chiudere gli incontri di marzo. La rassegna, che ha esordito lo scorso 30 gennaio con il cantautore e chitarrista Giacomo Deiana in coppia con il sassofonista Claudio Melis, proseguirà ancora fino al 22 maggio in un totale di nove esibizioni fra jazz, blues e territori affini.

Il programma de I Live della Scuola Jazz è stato realizzato dagli allievi dei corsi jazzistici dell'istituto insieme ai loro docenti, sotto la guida della direttrice artistica Francesca Corrias, a sua volta vocalist e insegnante di canto jazz.

