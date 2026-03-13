Un uomo di 55 anni originario di Bortigali, Gianstefano Fara, è rimasto ucciso nel grave incidente stradale che si è verificato attorno alle 13 al chilometro 138 della Statale 131.

La sua Alfa Romeo 147 si è schiantata contro lo spigolo dell'incrocio che conduce alla zona industriale di Tossilo, verso Macomer.

L'incidente all'ingresso di Macomer (foto inviata da un lettore)

Un impatto violento, che ha richiesto l'intervento della squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer e dei mezzi di soccorso del 118. Si è levato in volo anche l'elisoccorso ma purtroppo per l’automobilista, che viaggiava da solo in macchina, non c’è stato nulla da fare.

Lutto a Bortigali dove Gianstefano Fara era stimato e conosciuto per la sua attività di culturista e personal trainer.

Sul posto gli agenti della polizia stradale.

Il tratto di strada, comunica Anas, è stato chiuso al traffico: veicoli deviati allo svincolo per Tossilo.

