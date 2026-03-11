Tre nuovi eventi nel cuore della città, fra poesia queer, gotico e avanguardia. Continuano anche in questa settimana gli appuntamenti del Cousinà Late Show del capoluogo, in corso Vittorio Emanuele 178: si partirà giovedì 12 con la performance "Queerbeat" dell'autore Andrea D'Anna, per proseguire con la musica dal vivo venerdì 13, con il dark rock degli Instinct And Pain, e pure sabato 14, con le sperimentazioni ibride dei Villanova_Fusion. Ancora una volta in collaborazione con Bohemien, la serata di giovedì inizierà alle 20:30, e le due seguenti entrambe alle 22 (puntuali).

Queerbeat, giovedì

A metà fra poesia performativa ed elettronica, "Queerbeat" viene definito come un esperimento autodidatta e in fase di studio costante, dove parole, polemiche e cassa dritta sui quattro quarti vanno a mescolarsi nel creare uno spazio libero e sicuro, in cui l'autoanalisi e la disillusione divengono strumenti di militanza e riappropriazione queer.

L'autore D'anna, di origini salernitane e abruzzesi, compie il suo esordio letterario nel 2022 con “Il Grimorio dei Sette Anni” (Officina Milena). Nel 2023 si stabilisce a Firenze, dove fonda il collettivo "Ossi di Nutria" e partecipa a Flinta Open Mic: questo è anche l'anno in cui comincia a portare in giro per l'Italia i suoi spettacoli “Perifrasi delle mie nevrosi” e “La Casa Nasconde”. Nel 2024 invece si unisce a Questa Cosa Queer, progetto di performance poetica itinerante.

Instinct And Pain, venerdì

Fondati nella primavera del 2023 da Alessandro Manca (voce e chitarra), Luca Porcu (basso) e Nicola Loi (batteria), i tre uniscono l'oscurità del rock gotico con la taglienza del post-punk, richiamandosi ai classici The Cure e Death In June e ai nuovi interpreti del genere, in uno stile caratterizzato da chitarre riverberate, bassi pulsanti e melodie evocative, dipingendo paesaggi intensi e malinconici. Dei quali è ricco l'esordio autoprodotto "All Is Gone” (2024) – con un seguito in uscita proprio quest'anno – e a cui renderà giustizia anche il dj-set darkwave di Atena Elle al termine.

Villanova_Fusion, sabato

La storica rassegna di sperimentazione e fusione musicale ritrova respiro sabato al Cousinà, riproponendo le creazioni di armonie ed equilibri nella complicità fra strumenti elettronici e analogici: e in nuovo un set ibrido, la precisione della techno germanica incontra la potenza percussiva dal vivo, con Sascha Stein (elettronica) e Nicola Vacca (batteria). Stein, già protagonista delle Black Hole Sessions, cuce insieme selezioni sofisticate ed elementi cinematici, in un'arte imparata nei lunghi anni tra club e festival isolani. Vacca invece, formato con jazz e rock ma di spirito poliedrico e versatile, si è esibito in tour internazionali con il Raffaele Matta Trio e ha collaborato con Daniela Pes e Freak Motel.

