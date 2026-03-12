Cosa dicono le stelle per il 12 marzo 2026La giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 12 marzo 2026.
Ariete: La monotonia vi stanca più dei tanti impegni. Perché non vi mettete alla ricerca di un nuovo hobby?
Toro: Ciò che fate vi rispecchia pienamente? È tempo di farsi domande scomode per poter crescere...
Gemelli: Oggi sarete chiamati a prendere decisioni che potrebbero stabilizzare la vostra carriera. Prendete coraggio!
Cancro: Valutate con attenzione ogni richiesta: dare risposte affrettate potrebbe essere solo controproducente.
Leone: Per aprire un nuovo spazio evolutivo, a volte è necessario abbandonare le sicurezze che si hanno.
Vergine: La paura di sbagliare è tanta, ma restare fermi non è la risposta. Non basta adattarsi, occorre scegliere.
Bilancia: Siete chiamati a prendere posizione! È finito il tempo in cui eravate mediatori, ora siete protagonisti.
Scorpione: Se una persona vi “consuma” dovete mettere dei paletti. Non è maleducato reclamare i propri spazi.
Sagittario: Finalmente iniziate a farvi le domande giuste per trovare la soluzione a un problema che vi sta a cuore.
Capricorno: Non è un mistero che siate ambiziosi, ma fate attenzione a mettere le mani in pasta in più progetti lavorativi.
Acquario: Se vi sembra di dare più di quanto richiesto, non temete di chiedere un riconoscimento economico.
Pesci: Qualcuno vi ha lasciato in sospeso? Non disperate, la questione è meno preoccupante di quanto crediate!