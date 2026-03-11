Uno dei più grandi cantautori italiani, rivisto da una celebre collega: questo giovedì 12 il Bflat del capoluogo inaugura un weekend di tributi dal vivo, con la cantautrice Pilar a presentare il suo ultimo progetto "Canto Conte". La musica partirà alle 21 nel jazz club di via del Pozzetto 9, in uno speciale evento interamente dedicato alla poetica e alla musica del maestro Paolo Conte.

Pubblicato a marzo per Parco della Musica Records, il nuovo disco di Pilar è un lavoro intenso e raffinato, ideato e interpretato in sintonia con il direttore d'orchestra e arrangiatore Angelo Valori. Un ossequio artistico che non imita, ma riporta ancora una volta alla luce il sottotesto lirico e musicale del grande autore, valorizzandone l'aria di mistero e l'originale immaginario, fatto di jazz, cinema, poesia e atmosfere retrò. E che lo ripercorre audacemente, con una voce femminile che sfoggia grazia, profondità e sensualità.

Cantautrice e interprete dal tocco sofisticato, Ilaria Pilar Patassini fa di ricerca musicale, scrittura d'autore e impronte teatrali la sua cifra stilistica. Pubblicando fin dal 2007 numerosi lavori discografici dall'ottima accoglienza, ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Joe Barbieri, Tosca, Don Byron, Enzo Favata e Fabrizio Bosso, disitnguendosi per l'intensità interpretativa ed espressiva, in un percorso che ha attraversato jazz, cantautorato e world music.

Sul palco cagliaritano "Canto Conte" sarà proposto nella versione in duo, con ospite il chitarrista Simone Sansonetti, in un intimo e complice dialogo tra voce e chitarra a restituire le armonie, l'ironia e la profondità di Paolo Conte.

© Riproduzione riservata