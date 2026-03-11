Il suono martellante e oscuro dell'industrial, e tre dei suoi interpreti di nuovo riuniti: venerdì 13 il Bodie Art di Cagliari, in via san Giovanni 254, accenderà alle 20 i riflettori per il ritorno di "Hierru Nieddu - Industrie di Poesia e Rumore", progetto fondato dall'artista Svart1 (alias Raimondo Gaviano) insieme a Roberto Belli e Arnaldo Pontis, membri degli storici Brigata Stirner.

Il terzetto del capoluogo ha dato vita a "Hierru Nieddu" nel 2011, essendo particolarmente attivo nell'organizzazione della rassegna "Solo Il Mio Nero", durata diversi anni e dedicata a tutti i musicisti dell'area noise, avant-garde e industriale, chiamati a sonorizzare con le loro produzioni originali dal vivo una serie di film, scene di essi o montaggi originali.

Oggi il progetto intende continuare sul solco della sperimentazione intrapresa anni prima, mischiando rumore e poesia, musiche elettroniche e industriali, forme video con arti digitali e, soprattutto, rendere ancora una volta il giusto spazio alle convinzioni sonore – e militanti, come tipico della scuola industriale – che da tanto tempo ispirano i tre componenti.

© Riproduzione riservata