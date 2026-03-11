“Hierru Nieddu”, la poesia industrial al Bodie Art di CagliariVenerdì il ritorno del progetto nato da tre autori di spicco della scena sperimentale cagliaritana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il suono martellante e oscuro dell'industrial, e tre dei suoi interpreti di nuovo riuniti: venerdì 13 il Bodie Art di Cagliari, in via san Giovanni 254, accenderà alle 20 i riflettori per il ritorno di "Hierru Nieddu - Industrie di Poesia e Rumore", progetto fondato dall'artista Svart1 (alias Raimondo Gaviano) insieme a Roberto Belli e Arnaldo Pontis, membri degli storici Brigata Stirner.
Il terzetto del capoluogo ha dato vita a "Hierru Nieddu" nel 2011, essendo particolarmente attivo nell'organizzazione della rassegna "Solo Il Mio Nero", durata diversi anni e dedicata a tutti i musicisti dell'area noise, avant-garde e industriale, chiamati a sonorizzare con le loro produzioni originali dal vivo una serie di film, scene di essi o montaggi originali.
Oggi il progetto intende continuare sul solco della sperimentazione intrapresa anni prima, mischiando rumore e poesia, musiche elettroniche e industriali, forme video con arti digitali e, soprattutto, rendere ancora una volta il giusto spazio alle convinzioni sonore – e militanti, come tipico della scuola industriale – che da tanto tempo ispirano i tre componenti.