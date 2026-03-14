Laura Pirrigheddu incanta The Voice Generations.

La cantante di Tempio Pausania, 28 anni, si è esibita nel talent di Rai1 con la sua allieva e «sorella per scelta» Kate-Marie Gimondi, 12enne lodigiana.

Prima hanno cantato “All About That Bass” di Meghan Trainor, sotto gli occhi orgogliosi delle mamme. Poi a sorpresa l’esibizione in gallurese: «Canto le canzoni nella mia lingua», dice Laura, proponendo “Laura non c’è” di Nek e “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè.

Si sprecano i complimenti dei cinque giudici: non solo Nek e Bertè ma anche Rocco Hunt, Clementino e Arisa.



«Mi è arrivata una grande energia – il commento di Bertè – tra voi c’è l’intesa perfetta. Voglio lavorare con voi e mi voglio divertire con voi: scegliete me». E Laura e Kate-Marie, che avevano visto “girarsi”, come da meccanismo della gara, anche Rocco Hunt e Clementino, non se lo fanno ripetere due volte: «Ci ritroviamo nella grinta di Loredana, siamo con lei».

Per Laura Pirrigheddu, trasferita a Lodi per amore della musica, un sogno che si avvera: «Ancora non ci credo. Io, il gallurese e la musica». Si commuove Kate-Marie Gimondi, che oltre alla musica ha anche una grande passione per le manze da latte: «Le allevo nell’azienda di mio padre e le faccio belle per le fiere zootecniche». E ovviamente, mentre le prepara, «canto per loro».

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