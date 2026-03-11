Un percorso artistico fra musica, ricerche e visioni lungo un quarto di secolo: la cantautrice e compositrice Stefania Secci Rosa celebrerà venerdì 13 alla sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari i suoi "25" anni di carriera, in una speciale serata che la vedrà dalle 21 sul palco in compagnia di amici e collaboratori. Una presentazione-concerto che è targata Medinsard, il centro di produzione musicale di Sardegna Concerti.

Il cammino di Secci Rosa parte nel 2001, quando organizzò il primo concerto per raccogliere fondi a sostegno del martoriato popolo curdo, in un gesto urgente e necessario testimoniato anche dalla maglietta realizzata per l'occasione, con la scritta “Per vivere davvero devi vivere libero: Kurdistan libero". All'epoca l'artista non sapeva ancora che il canto sarebbe poi diventata la sua professione, attraversando lingue, culture e collaborazioni, risultando nell'identità creativa dal sapore internazionale, sfoggiata in repertori, palchi e incontri.

Sui legni del Massimo appariranno alcuni dei suoi storici compagni di viaggio, particolarmente importanti in questi venticinque anni: Francesca Puddu, Carol Mello, Simone Soro, Elisa Lombardo e Fabrizio Lai, ciascuno dei quali ha lasciato un segno nel tempo, testimoniato dall'album "Sola" (2023), co-prodotto da Michele Palmas per S'ardmusic. Ma venerdì condivideranno il palco anche tanti altri colleghi, come le Balentes, Francesca Corrias, Anna Carla Concas, Silvia Bratzu, Chiara Piras, Fabio Useli, Emanuele Pusceddu, Giacomo Deiana, e i Moonfoongo. Con questi ultimi Secci Rosa sta lavorando alle musiche per "The Brightest Night", nuovo progetto musical-teatrale di Medinsard.

