Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 14 marzo 2026.

Ariete: Nella coppia ci sono alcune incertezze: è importante trovare risposte anche quando non si è d’accordo.

Toro: Eventi inaspettati bussano alla vostra porta. Per costruire qualcosa dovete uscire dalla zona di comfort.

Gemelli: Occhio alle spese! Chiedetevi se tutti gli investimenti fatti sono davvero necessari per il vostro benessere.

Cancro: Grandi trasformazioni nei rapporti con i vostri cari. È un nuovo punto di partenza negli affetti.

Leone: Per sciogliere finalmente i nodi di una situazione rimasta in sorpreso dovrete parlare con una persona...

Vergine: In amore sarete fin troppo pretenziosi. Da dove viene la vostra insicurezza? È il caso di rifletterci.

Bilancia: Certe questioni delicate chiedono di prendere decisioni difficili: qualsiasi cosa facciate, fatela con onestà.

Scorpione: Se fate “giochetti” per testare il partner siete sulla cattiva strada. Esistono alternative migliori!

Sagittario: Chi è in coppia dovrà fare i conti con qualche divergenza sentimentale. Non provocate il partner!

Capricorno: Non è più possibile rimandare una decisione importante. Muovetevi con cautela, ma fatelo presto!

Acquario: Un weekend fuori porta è quello che ci vuole per rafforzare legami d’amore e d’amicizia. Organizzatevi!

Pesci: Né troppo, né troppo poco: siate equilibrati nelle vostre richieste, o difficilmente verranno ascoltate.

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