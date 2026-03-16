Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 16 marzo 2026.

Ariete: Non abbiate paura di mettervi in discussione. Le opportunità migliori, a volte, nascono dai dubbi.

Toro: Se avete fatto una richiesta ai vostri superiori, siate pazienti. Presto avrete una risposta.

Gemelli: Un incontro (o un colpo di fulmine?) vi porterà a farvi domande sul vostro concetto di amore.

Cancro: In voi il desiderio di costruire qualcosa di duraturo è forte, quindi allontanate chi vi fa perdere tempo.

Leone: Rimarrete sorpresi da un incontro che vi ricorderà il vostro valore e vi farà recuperare fiducia in voi stessi.

Vergine: Le vostre aspettative, talvolta, sono troppo alte. Parlate delle vostre emozioni e siate realisti.

Bilancia: Alcuni rapporti portano con sè una certa pesantezza... non potete tenere in piedi tutto da soli.

Scorpione: Avete voglia di riscoprirvi innamorati: fate qualcosa per fare nuove conoscenze o consolidare i rapporti.

Sagittario: Solamente il vostro cuore saprà dirvi se una recente amicizia potrà trasformarsi in vero amore.

Capricorno: Amore o lavoro? Il partner ha bisogno di voi! Organizzate qualcosa per risvegliare il romanticismo.

Acquario: Frequentare contesti diversi dal solito vi permetterà di fare conoscenze che si riveleranno sorprendenti.

Pesci: In amore siete pronti a ripartire. Ma dando nuovo vigore al rapporto o innamorandovi di altri? Pensateci

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