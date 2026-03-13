Un fresco esordio nel panorama isolano, finalmente alla presentazione dal vivo: questa domenica l'Osteria Futura di Iglesias, in via san Leonardo 4, ospiterà il concerto di Camala per "Sfioriamo", debutto rilasciato lo scorso 25 febbraio. La musica partirà alle 18:30, con l'esecuzione in live che sarà preceduta dall'apertura strumentale del chitarrista Matteo Orani, e seguita dal dj-set di Gli Occhi di Chi Ha Fatto il Vietnam.

Al secolo Nicola Ventura, classe 1993 e nato e cresciuto nell'Iglesiente, dopo l'abbandono del duo Kuroko ha inizio il progetto solista sotto il nome di Camala, che fin dal 2022 si esibisce in live nell'Isola, maturando concerto dopo concerto sempre più idee e convinzioni per le produzioni a venire. Coronamento di questo percorso è proprio "Sfioriamo", realizzato in completa autonomia raccogliendo i brani ideati nel corso degli anni: l'unico contributo è quello di Corrado Cardia alla co-produzione, con registrazione e missaggio a cura degli studi di Acme Conspiracy.

In otto tracce delicatamente introspettive e viscerali, l'artista crea paesaggi in cui centrale resta il classico binomio cantautorale voce-chitarra, andando però oltre i canoni del genere grazie alle influenze di nuova generazione, fra indie folk, dream pop, slowcore e altri stili ancora. Con una copertina lacustre e nostalgica a cura di Michela Atzori, ha partecipato alla realizzazione della parte visiva dell'album anche Luca Fois, alias Gli Occhi di Chi Ha Fatto il Vietnam e voce dei Quercia.

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