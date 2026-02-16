Ilary Blasi, anello e proposta di matrimonio nel giorno di San ValentinoLa presentatrice e il compagno Bastian Müller presto sposi
Ilary Blasi e il compagno Bastian Müller presto sposi.
La proposta sarebbe arrivata nel giorno di San Valentino durante una romantica “fuga” a Parigi: «My Forever Valentine», scrive la conduttrice televisiva mostrando sui social la mano e al dito un bel diamante.
Ancora presto per data e dettagli, anche perché la presentatrice deve attendere il divorzio ufficiale da Francesco Totti, con l'udienza fissata per il mese prossimo.
Da un po’ si vociferava di nozze imminenti: Blasi, dopo quasi vent’anni di matrimonio e il turbolento addio con l’ex capitano della Roma, da tempo ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore tedesco.
