È stato un pomeriggio di terrore quello vissuto a Zerfaliu dove un uomo ha aggredito un bambino nella sua casa. Il malvivente, dopo la fuga, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il bambino di pochi anni stava giocando con la sorellina mentre i genitori stavano finendo di pranzare in cucina.

All’improvviso si sono trovati davanti un uomo, riuscito a entrare dalla porta d’ingresso socchiusa. Avrebbe cercato di portare via il più piccolino, lo ha colpito, per poi lanciarlo con forza verso il pavimento.

L’uomo era riuscito a scappare mentre il piccolo, sotto choc e ferito, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

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