Si concluderà domani pomeriggio a Cannigione la Coppa Italia 420 di vela giovanile, con la cerimonia di premiazione che chiuderà alcuni giorni di regate che hanno animato il porto e lo specchio acqueo della località gallurese, richiamando equipaggi e tecnici da tutta Italia. Alle regate davanti a Cannigione e a Caprera hanno veleggiato ben 102 imbarcazioni, con equipaggi composti da oltre 200 tra ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni, provenienti da tutta Italia (9 gli equipaggi sardi), con l’aggiunta di equipaggi provenienti anche dalla Svizzera, dall’Ucraina e dall’Irlanda.

La manifestazione conferma il ruolo sempre più centrale di Cannigione, nel Comune di Arzachena, come sede di eventi nautici di rilievo. Solo lo scorso autunno il porto aveva ospitato anche il Campionato europeo Youth di IQ Foil, ulteriore appuntamento internazionale dedicato alla vela. Il porto di Cannigione rappresenta infatti uno scalo particolarmente dinamico: durante l’autunno e l’inverno ospita centinaia di imbarcazioni, mentre con la bella stagione il traffico nautico cresce notevolmente, insieme alla presenza di diportisti e turisti che possono arrivare a decine di migliaia.

L’evento sportivo, tra i più importanti del calendario giovanile della vela, si svolge sotto il monitoraggio della Guardia Costiera, dopo aver autorizzato con le relative ordinanze, i campi di gara. La presenza della Guardia Costiera, rappresentata da una Sezione Distaccata della Capitaneria di Porto di La Maddalena (con sede in un nuovo edificio realizzato proprio nel porto di Cannigione dal Comune di Arzachena) si intensifica progressivamente nel corso dell’anno: due giorni a settimana nei mesi invernali, tre nel mese di aprile e presenza quotidiana da maggio a ottobre. E non è escluso che, anche in tempi non lunghi, l’attuale Sezione Distaccata di Cannigione (Arzachena), possa essere elevata a Delegazione di Spiaggia se non direttamente a Ufficio Locale Marittimo (Locamare), come lo sono quelli di Palau e Santa Teresa Gallura inquadrati, con Capitaneria di La Maddalena, nel Compartimento Marittimo di La Maddalena.

«Con le amministrazioni comunali con cui operiamo abbiamo un rapporto di collaborazione strettissimo – spiega il capitano di fregata Vittorio Vanacore, comandante del Compartimento Marittimo di La Maddalena –. Siamo parte integrante del territorio e rappresentiamo lo Stato e l’autorità marittima». In particolare, sottolinea Vanacore, con il Comune di Arzachena i rapporti «sono sempre stati ottimi, sinergici e molto produttivi».

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