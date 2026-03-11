Cosa dicono le stelle per l’11 marzo 2026La giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per l’11 marzo 2026.
Ariete: Non guardate con sospetto le proposte che vi vengono fatte. Alcune riservano piacevoli sorprese...
Toro: Il vostro temperamento rischia di compromettere i rapporti con colleghi e superiori. Ne vale la pena?
Gemelli: Non lasciatevi boicottare dalle vostre stesse paure, specialmente quando la posta in gioco è alta...
Cancro: È normale sentirsi insicuri davanti a un nuovo progetto, ma dovete avere fiducia nel percorso.
Leone: Valutate attentamente ciò che vi viene proposto: potreste essere vicini a una svolta importante.
Vergine: Alcuni accordi non sono andati secondo le vostre aspettative. Fate chiarezza piuttosto che scontrarvi.
Bilancia: Nonostante il vostro duro lavoro, alcuni progetti faticano a decollare. Però non dovete demordere!
Scorpione: Non abbiate timore di rischiare: per chi sa osare sono in arrivo belle sorprese per la crescita professionale.
Sagittario: Non fatevi scoraggiare se vedete che un progetto subisce un rallentamento. Presto ne uscirete.
Capricorno: Talvolta è importante dire “no” e fare un passo indietro se non si vuole rischiare la serenità personale.
Acquario: Presto arriveranno le conferme che aspettate. Valutate con attenzione tutte le scelte che farete.
Pesci: Iniziate a raccogliere i frutti del sudore versato ultimamente. Continuate a impegnarvi con costanza.