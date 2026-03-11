Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per l’11 marzo 2026.

Ariete: Non guardate con sospetto le proposte che vi vengono fatte. Alcune riservano piacevoli sorprese...

Toro: Il vostro temperamento rischia di compromettere i rapporti con colleghi e superiori. Ne vale la pena?

Gemelli: Non lasciatevi boicottare dalle vostre stesse paure, specialmente quando la posta in gioco è alta...

Cancro: È normale sentirsi insicuri davanti a un nuovo progetto, ma dovete avere fiducia nel percorso.

Leone: Valutate attentamente ciò che vi viene proposto: potreste essere vicini a una svolta importante.

Vergine: Alcuni accordi non sono andati secondo le vostre aspettative. Fate chiarezza piuttosto che scontrarvi.

Bilancia: Nonostante il vostro duro lavoro, alcuni progetti faticano a decollare. Però non dovete demordere!

Scorpione: Non abbiate timore di rischiare: per chi sa osare sono in arrivo belle sorprese per la crescita professionale.

Sagittario: Non fatevi scoraggiare se vedete che un progetto subisce un rallentamento. Presto ne uscirete.

Capricorno: Talvolta è importante dire “no” e fare un passo indietro se non si vuole rischiare la serenità personale.

Acquario: Presto arriveranno le conferme che aspettate. Valutate con attenzione tutte le scelte che farete.

Pesci: Iniziate a raccogliere i frutti del sudore versato ultimamente. Continuate a impegnarvi con costanza.

