Due serate di omaggi, tra la new wave britannica e il pop italiano all'estero: luci accese in via del Pozzetto 9, al Bflat di Cagliari, per un weekend di speciali tributi, che inizierà stasera con Pilar in "Canto Conte", per proseguire venerdì alle 21:30, con gli Zenyatta 4tet e il repertorio in chiave jazz di Sting e i suoi The Police, e poi sabato con I Tazù, che in un doppio set (prima alle 20:30, poi alle 22:15) offriranno il loro sentito ossequio artistico alla superstar Zucchero.

Zenyatta 4tet, venerdì

Rileggendole con sensibilità jazz, gli Zenyatta 4tet viaggeranno attraverso le discografie del trio inglese e di Sting da solista, mantenendo intatta l'identità dei grandi successi in un'interpretazione più aperta e raffinata, per mano della formazione composta da Sergio Calafiura (voce), Mauro Mulas (pianoforte), Alessandro Atzori (contrabbasso) e Marcello Mameli (batteria). Un'ensemble essenziale ma dal sound dinamico e coinvolgente per riscoprire il grande musicista e soci sotto una nuova luce, mettendo insieme qualità, improvvisazione e inevitabile nostalgia.

E sabato, I Tazù

Creati con l'ambizione di riportare sul palco tutta l'energia magica delle canzoni di Zucchero Fornaciari, quelle de I Tazù non saranno semplici cover, ma un sincero e capace tributo a uno dei repertori più amati della musica italiana nel Belpaese come all'estero.

Fra i meno noti brani blues, soul e rock e i classici pop generazionali dell'artista, la band normalmente si esibisce anche in formazioni fino agli undici elementi, ma per l'occasione sarà sul palco del jazz club nel tradizionale sestetto di base, composto da Andrea Busonera (prima voce), Azzurra Parisi (seconda voce e cori), Davide Pirodda (chitarre), Max Ruiu (tastiere), Paolo Cocco (basso) e Daniele Russo (batteria).

