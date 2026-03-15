Alloggi popolari a Oristano, Area risponde: manutenzioni, fondi e il nodo dei condomini misti

Le condizioni di diversi alloggi popolari in Sardegna e in particolare nel quartiere Torangius di Oristano hanno riportato al centro del dibattito il tema della manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Infiltrazioni d’acqua, infissi deteriorati e problemi strutturali sono tra le criticità segnalate dagli inquilini. Su queste questioni abbiamo intervistato Matteo Sestu, amministratore unico di Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, l’ente regionale che gestisce gli alloggi popolari in Sardegna.

Nell’intervista si affrontano le cause delle difficoltà manutentive, le acquisizioni da parte dei privati, i programmi di riqualificazione e le risorse previste per il territorio regionale e oristanese dove i lavori partiranno entro il 15 di Aprile.