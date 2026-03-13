Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 13 marzo 2026.

Ariete: Per poter fare bene è necessario stare bene. Fate una disamina di ciò che non vi si addice più, ed eliminatelo.

Toro: La costanza premia! Qualcosa si smuove e finalmente raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato.

Gemelli: La voglia di rinnovamento è forte in voi: per raggiungere il traguardo dovete cambiare metodi.

Cancro: Prendetevi il tempo che vi occorre per capire se la strada intrapresa fa davvero al caso vostro.

Leone: Attenzione agli investimenti: calibrate bene le decisioni che possono compromettere le vostre finanze.

Vergine: State attenti a ciò che vi spacciano come veritiero. Siate lucidi e analizzate bene le circostanze.

Bilancia: La creatività è alle stelle: sperimentate qualcosa di nuovo, meglio ancora se in compagnia.

Scorpione: Lanciatevi con slancio in un nuovo progetto, ma non improvvisate. Occorre un’organizzazione dettagliata.

Sagittario: Non tirate troppo la corda: chiedere continue attenzioni a volte è solo segno di insicurezza e immaturità.

Capricorno: Sentite il peso delle aspettative: calibrate bene gli sforzi che vi vengono richiesti per rispettare le scadenze.

Acquario: Il partner vi chiede di trascorrere più tempo insieme: organizzate qualcosa che riscaldi i vostri cuori!

Pesci: Lasciatevi andare! Accanto a voi c’è una persona che aspetta soltanto che buttiate il cuore oltre l’ostacolo.

© Riproduzione riservata