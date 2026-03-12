La sala Sassu del Conservatorio di Sassari è pronta ad accogliere l'edizione numero 24 de “I concerti di primavera”. Dieci appuntamenti da marzo a giugno con la cameristica internazionale curati dall’Associazione Culturale Musicale Ellipsis.

Si parte mercoledì 18 marzo alle 20.30 con l’IMK Trio, formato dal violinista turco Cihat Askin, il violoncellista polacco Mikolaj Palosz e il pianista ungherese Marton Kiss. In programma Beethoven e Schubert.

Le altre date- Il 26 marzo sarà la volta del quartetto di sax Vagues Saxophone Quartet. Il 30 marzo, Lunedì Santo, fuori abbonamento, la chiesa di San Giacomo ospiterà l’Ensemble DameInCanto. “Invito alla danza” è il tema del concerto del 9 aprile, con il pianoforte a quattro mani di Chiara Nicora e Francesca Rivabene. Ancora pianoforte con Roberto De Leonardis il 14 aprile mentre il 20 aprile c'è il Quartetto Gofriller.

Il 28 aprile saranno protagonisti il pianista Piero Rotolo e il Talos Quintet. Il 12 maggio ci sarà il duo Fabian Johannes Egger, flautista, accompagnato dal pianista Fabio Moi. Il 21 maggio il Quartetto Durme e infine il 4 giugno i pianisti Tomoko Mack e Kazimierz Brzozowski con l’Ensemble Ellipsis.

