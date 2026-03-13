Ci sarà anche un po' di Sardegna in Germania per l’ICMC - International Computer Music Conference, la più importante conferenza mondiale dedicata alla musica elettronica che si tiene ad Amburgo dal 10 al 16 maggio. Emanuele Sara, allievo del Conservatorio di Sassari esporrà la sua installazione “MirRaspiju”.

L’opera ha già conquistato nello scorso novembre il Premio Nazionale delle Arti, ospitato proprio al Canepa che si conferma fertile laboratorio anche per le nuove frontiere della musica. “MirRaspiju”, come spiega il suo autore, è un’installazione sonora interattiva, un dispositivo di autopercezione sonora o di “auto-ascolto” che non ricerca l’effetto immersivo né la spettacolarità tecnologica, non amplifica il gesto ma lo rende udibile, introducendo una soglia percettiva in cui il corpo diventa agente sonoro.

Emanuele Sara è laureato in Musica elettronica e attualmente iscritto al biennio di specializzazione, allievo dei docenti Walter Cianciusi, Riccardo Sarti, Roberto Musanti e Paolo Tarizzo.

L’ICMC, nata nel 1974, non è soltanto una conferenza accademica ma un grande evento che unisce arte e ricerca, con concerti, performance, presentazioni scientifiche sulle nuove tecnologie, live electronics, applicazioni della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. Nello spazio del Ligeti Zentrum di Amburgo ospiterà inoltre alcune selezionate installazioni da tutto il mondo.

