Pisa-Cagliari, le pagelle rossoblù: sprofondano tutti, errori in serieObert espulso impedisce un finale all'arrembaggio, il primo gol stagionale di Pavoletti non serve
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Il Cagliari perde 3-1 col Pisa ultimo in classifica (e che finora aveva vinto solo una volta, a novembre) complicando la corsa salvezza: nei rossoblù pagelle negative per quasi tutti, con grossi errori individuali.
Caprile 5,5
Prende tre gol, ne evita altri due.
Zé Pedro 4,5
Il giallo in avvio di ripresa è il primo segnale del crollo del Cagliari.
(dal 31’ st Albarracín sv)
Debutto in Serie A in una giornata non certo da ricordare.
Mina 4,5
Fa espellere Durosinmi, esce all’intervallo.
(dal 1’ st Zappa 4,5)
Partecipa al secondo tempo da incubo.
Dossena 4,5
L’assist per Pavoletti non riabilita la sua prova.
Palestra 4,5
Il cross per la traversa di Obert e non molto altro.
Adopo 4,5
Sovrastato per tutto il primo tempo, non rientra per la ripresa.
(dal 1’ st Pavoletti 6)
Primo gol stagionale, contro i rivali di sempre. Ma non può festeggiarlo.
Gaetano 5
Rientro senza spunti.
(dal 19’ st Mazzitelli 5)
Non riesce a dare il cambio di passo.
Sulemana 4,5
Il fallo da rigore avvia la sconfitta.
Obert 5
È il più attivo nel primo tempo, ma rovina tutto coi due gialli.
Folorunsho 4,5
Pesa tantissimo il retropassaggio involontario che causa il 2-0.
Kılıçsoy 4,5
Un tiro in 64’ e non molti altri palloni toccati.
(dal 19’ st Trepy 4,5)
Spreca una mezza palla buona, ma probabilmente era fuorigioco.
Pisacane 4,5
Giornata da dimenticare, per lui e per il Cagliari.