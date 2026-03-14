Olbia, scontro tra una Ferrari e una Citroen: ferita la conducente dell’utilitariaLa collisione tra via Vela e via Lanfranco. Soccorsi in azione
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Scontro a Olbia tra una Ferrari SF90 e una Citroen C3.
L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco, per cause e responsabilità da accertare.
Nell’urto è rimasta ferita la conducente dell’utilitaria, che è stata soccorsa dal personale del 118.
Illeso, invece, il conducente del bolide di Maranello (valore quasi mezzo milione di euro).
Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno partecipato ai soccorsi e messo in sicurezza la strada.
In azione anche la Polizia Locale per il rilievi di legge.
(Unioneonline)