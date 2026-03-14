Scontro a Olbia tra una Ferrari SF90 e una Citroen C3.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco, per cause e responsabilità da accertare.

Nell’urto è rimasta ferita la conducente dell’utilitaria, che è stata soccorsa dal personale del 118.

Illeso, invece, il conducente del bolide di Maranello (valore quasi mezzo milione di euro).

Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno partecipato ai soccorsi e messo in sicurezza la strada.

In azione anche la Polizia Locale per il rilievi di legge.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata