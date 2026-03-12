L’attrice e modella di origine cagliaritana, Caterina Murino, che ha varcato le scene del cinema internazionale, sarà la protagonista del cast del film “Bandidos e Balentes - La resa dei conti”, l’opera dell’ultrapremiato regista di Bono, Fabio Manuel Mulas, impegnato nelle riprese della nuova pellicola ormai giunta alle battute finali.

Gli ultimi ciak sono in programma presso la Corte di Assise del Tribunale di Sassari, dove l’attrice nota al grande pubblico girerà le ultime scene. Un annuncio ufficiale del regista, produttore, scrittore e scneggiatore, conferma la sua importante presenza per chiudere il sequel del film che ha portato sullo schermo la cultura e la lingua sarda.

Fabio Manuel Mulas ha fatto incetta di premi ricevendo anche il riconoscimento come miglior regia per il film “Bandidos e Balentes - il Codice non scritto” al Europe Film Festival U.K, il festival del cinema europeo che si è tenuto in Inghilterra. Caterina Murino ha raggiunto la fama con la sua interpretazione nel film “Casino Royale” e partecipando a diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Nel film, oltre all’attrice professionista tanti attori, sardi e partenopei, alla prima esperienza, volti noti delle piattaforme digitali e collaborazioni come quello con la cantante Maria Giovanna Cherchi.

