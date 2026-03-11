Diciotto anni di riff pesanti, stoner-doom e psichedelia oscura: questi sono i Black Capricorn, storico trio cagliaritano che sabato 14 festeggerà il traguardo con uno speciale concerto al Fabrik del capoluogo, in via Mameli 216. Dalle 22 saranno sul palco con il doppio set "The Long Night of the Wounded Beast", diviso fra una sezione doom tradizionale e una successiva di stampo stoner, arricchite da luci e visuals create per l'evento dal collettivo Devotion.

Formati a Cagliari nel 2008, fin dagli albori i Black Capricorn attingono da quelle sonorità tetre, psichedeliche e psicotrope forgiate dagli immortali Black Sabbath, e da lì tramandate fra le generazioni metalliche. Del doom tradizionale il gruppo isolano subisce il fascino anche nelle tematiche, legate al magico, l'occulto e il mitologico, con la giusta dose di identità legata alla Città del Sole. Dopo l'omonimo album d'esordio, pubblicato nel 2011, i Black Capricorn hanno poi consolidato il sound nei seguenti capitoli “Born Under the Capricorn” (2013) e “Cult of Black Friars” (2014).

Con due extended-play e alcuni cambi di formazione nel mezzo, la band assume l'odierna composizione da trio – con il fondatore Fabrizio Monni (voce e chitarra) e l'aggiunta di Virginia Piras (basso) e Rachela Piras (batteria) – con la quale firma anche i nuovi lavori “Omega” (2017), altri due extended-play e “ Cult of B lood” (2022), sempre più fedeli alle influenze sabbathiane. Una psichedelia possente, distorta e ritualistica che è testimoniata anche dal doppio singolo dedicato al compianto Gigi Riva, "King of Shardana" (2023) e dall'ultimo disco “Sacrifice Darkness And… Fire” (2024), entrambi pubblicati per la svedese Majestic Mountain Records, in un notevole riconoscimento internazionale.

La band ha inoltre un’intensa attività live nell’underground europeo e ha partecipato a festival e concerti in diversi paesi del continente.

