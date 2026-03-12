Sostenere una comunità contro le discriminazioni, anche per mezzo della cultura: questo sabato alle 18 il collettivo cagliaritano Madera presenta il primo capitolo del suo "cinemino" a Su Tzirculu di Cagliari, in via Molise 58, con la proiezione dello storico, importantissimo documentario "Paris is Burning", seguita dal dibattito fra i presenti e dal concerto finale, affidato alla giovane e talentuosa voce di Shardàna.

Madera è un'associazione attiva nel capoluogo, che si prefigge il compito di creare una rete di sostegno informativo e logistico e di mutuo soccorso per la comunità transessuale sarda, anche e soprattutto per mano di persone della stessa comunità. Perciò la scelta di proiettare un film centrale per la causa, come "Paris is Burning": girato a metà degli anni Ottanta e rilasciato nel 1990, il lungometraggio segue l'emarginata ‒ eppure vivacissima ‒ scena ballroom di New York, animata soprattutto da personalità afroamericane e per tanti anni rifugio sicuro per l'intera comunità queer.

Alla proiezione e alla successiva discussione del documentario, moderata dalla squadra di Madera, seguirà il concerto di Shardana: al secolo Giada Sanna, la cantautrice classe 2002 porta sonorità contemporanee in movimento fra r&b, trap, elettronica e soft rock all'interno di tematiche militanti e identitarie, con un forte approccio anticoloniale alla questione sarda e un immaginario arcaico, rurale e quasi mistico. Dell'anno scorso è il suo debutto autoprodotto, "Radar".

