Gli antichi dèi e gli eroi mitici, rivisti oggi in musica e poesia: sabato 14 alle 19 il Teatro Electra di Iglesias, in piazza Pichi, ospiterà uno spettacolo multidisciplinare a tema mitologico con "Divini Volti". Organizzato da La Casa di Prometeo in una prima edizione del "Festival degli dèi", sul palco si esibiranno i Vade con il loro rock operatico, ad accompagnare le declamazioni poetiche del laboratorio "Scriviamo con Carmen", diretto dalla scrittrice Carmen Salis.

In una produzione targata Ente Concerti Sardegna, il team de La Casa di Prometeo fa ritorno sui legni teatrali a distanza di quasi un anno da "Dioniso, la Rivolta dell'Estasi", anch'essa un'opera contemporanea firmata dai Vade. I quali, unendo al classico una forte componente rock, porteranno sabato un concerto originale con cui rileggeranno alcune vicende mitiche, in una riflessione sul legame che questa forma narrativa conserva con la nostra quotidianità e con la società odierna.

La pièce è pensata anche come esito scenico del laboratorio di scrittura poetica condotto da Salis, iniziato a settembre dell'anno scorso con numerose adesioni: saranno infatti in scena, con le loro declamazioni originali, gli allievi Antonella Murgia, Erino Poli, Ambra Arangino, Annalisa Melis, Caterina Rivano, Claudia De Campus, Elisa Montanari, Fabrizio Minerba, Federica Zuncheddu, Massimo De Prezzo, Roberta Farris, Roberta Puddu, Sabrina Demontis, Stefano Pace e Susanna Vacca.

© Riproduzione riservata