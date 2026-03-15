L'evento insolito e improvviso si è abbattuto su Serdiana nella tarda serata di ieri, intorno alle 21,30: una violenta tromba d'aria ha investito in pieno il campo volo causando danni ingenti alle strutture fisse e mobili.

Un camper parcheggiato tra i capannoni è stato addirittura ribaltato. Al suo interno c’era un paracadutista che si preparava a trascorrere la notte a Is Paulis. Per lui tanto spavento ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza a parte una lieve contusione alla mano.

I momenti del passaggio della tromba d'aria sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell’impianto.

Questa mattina nell'aviosuperficie si è lavorato a lungo per rimuovere i detriti dal terreno e rendere di nuovo agibile l’area di volo e metterla a disposizione dei paracadutisti.

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