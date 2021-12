Il 2021 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie.

Un anno, il secondo, con il mondo intero impegnato nella battaglia contro il Covid-19.

Un anno da ripercorrere, anche per immagini, attraverso le notizie di UnioneSarda.it.

Sesta tappa: le cronache della Sardegna tra incidenti mortali, omicidi, femminicidi e la svolta sul caso di Graziano Mesina.

PROTESTE IN SARDEGNA: “NO ALLE SCORIE NUCLEARI”

La Sardegna in rivolta, nei primi giorni dell’anno, per l’ipotesi di diventare luogo di destinazione delle scorie nucleari. Le proteste esplodono dopo la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee redatta da Sogin e approvata dai ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente. Nell’Isola vengono individuati 14 siti divisi tra le province di Cagliari e Oristano: i comuni interessati sono Siapiccia, Albagiara, Assolo, Usellus, Mogorella, Villa Sant'Antonio, Nuragus, Nurri, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Tuili, Ussaramanna, Gergei, Las Plassas, Villamar, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Guasila e Ortacesus.

20ENNE DI PALMAS ARBOREA ANNEGA NEL CANALE DOPO L’INCIDENTE

Il funerale di Manuel Zoccheddu (Archivio L'Unione Sarda)

Un 20enne di Palmas Arborea, Manuel Zoccheddu, il 7 gennaio finisce con l’auto in un canale che costeggia la provinciale e muore annegato. Probabilmente privo di sensi, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane viveva a Tiria insieme alla mamma e alla sorella.

L’OMICIDIO DI MANUEL CAREDDU: CONFERMATE IN APPELLO LE CONDANNE

Manuel Careddu (Archivio L'Unione Sarda)

Al processo d’appello per l’omicidio di Manuel Careddu vengono confermate le condanne per i tre maggiorenni. I giudici, il primo di febbraio, ribadiscono l’ergastolo per Christian Fodde, 30 anni di reclusione per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta. Manuel, 18enne di Macomer, era stato attirato in una trappola sulle sponde del lago Omodeo da una minorenne e lì aggredito per un presunto debito di droga. È stato colpito più volte con un badile.

Il museo dei Giganti di Mont'e Prama (Archivio L'Unione Sarda)

“I GIGANTI DI MONT’E PRAMA RESTINO A CABRAS”

Mobilitazione a Cabras per tenere i Giganti di Mont’e Prama nel museo, mentre per la Sovrintendenza devono essere trasferite a Cagliari per essere sottoposte a un adeguato restauro. La comunità non ci sta e scende in piazza a febbraio mettendo in atto una manifestazione. La vicenda tira in ballo anche il ministro Franceschini. In estate verrà firmata l’intesa per una Fondazione, i Giganti restano a Cabras.

AGGUATO MORTALE A ORTUERI

Marcello Musu (Archivio L'Unione Sarda)

In un agguato a Ortueri, il 19 febbraio, viene ucciso Marcello Musu. L’allevatore di 54 anni aveva appena aperto il cancello del suo podere quando un killer gli ha sparato con un fucile almeno tre colpi quando l’uomo è sceso dal suo pick-up. Dall'autopsia emergerà che il colpo di grazia lo ha raggiunto alla nuca.

SPAVENTOSO INCIDENTE SULLA 554, FERITO ANDREA COSSU

L'auto su cui viaggiava Andrea Cossu (Archivio L'Unione Sarda)

Andrea Cossu, ex giocatore del Cagliari e dirigente dell’area tecnica, viene coinvolto in un terribile incidente stradale sulla 554, a Selargius, il 20 febbraio. Alla guida della sua Porsche Macan ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro il guardrail e si è ribaltato. Soccorso, viene ricoverato al Brotzu in Rianimazione, in condizioni gravissime.

FINE VITA: LA SCELTA DI ROBERTO, 34ENNE DI PULA

Roberto Sanna (Archivio L'Unione Sarda)

Roberto Sanna, 34enne di Pula malato di Sla, il 2 marzo parte per la Svizzera per sottoporsi alla morte volontaria assistita. Una decisione difficile maturata a un anno dalla diagnosi, e in pochi mesi la malattia lo aveva costretto a letto. Ma Roberto non ha accettato di dover dipendere in tutto e per tutto dagli altri. “Una scelta – è stato il commento del sindaco, Carla Medau – che spacca il cuore in due e dà a tutti noi un grande dolore. Ma nessuno ha il diritto di entrare nel merito di questa decisione presa in piena coscienza. Questo è il momento del silenzio, del rispetto, della vicinanza a lui e alla sua famiglia. Ogni discussione sui risvolti etici della vicenda, complessi e delicati, va rimandata al futuro”.

QUARTU, TENTA DI UCCIDERE LA SORELLA CON UNO SPIEDO

Il luogo del tentato omicidio (Archivio L'Unione Sarda)

Un banale litigio tra fratello e sorella scatena, a Quartu Sant’Elena, la furia di Diego Carta, 49 anni, che con uno spiedo colpisce la 69enne Luisa, ex assessore comunale, riducendola in fin di vita. Compresa la gravità del suo gesto chiama la polizia, che lo arresta mentre la donna viene portata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. È il 9 marzo.

LO SCHELETRO TROVATO A UTA È DI MARCO FRAU

Marco Frau (Archivio L'Unione Sarda)

A Uta, lungo un canale, il 31 marzo viene ritrovato uno scheletro quasi completo. Sono stati alcuni ragazzi che giocavano nella zona a dare l’allarme. Solo dopo le analisi di rito si scoprirà che si tratta dei resti di Marco Frau, l’insegnante 52enne di Villasimius svanito nel nulla nell’ottobre 2019 dopo aver cenato con una collega la quale non aveva notato in lui nulla di strano. Un mistero che, per i familiari, non è stato mai completamente chiarito.

FOXI, BIMBO DI TRE ANNI PERDE LA VITA IN PISCINA

Il bimbo annegato a Foxi (Archivio L'Unione Sarda)

In una piscina di Foxi, litorale di Quartu, il 9 aprile va in scena una tragedia: un bimbo di 3 anni, di nazionalità ucraina, muore annegato. Nello stesso giorno anche Quartucciu è scossa da un grande lutto: un bambino di 6 anni resta vittima di un arresto cardiocircolatorio. In entrambi i casi i soccorsi si rivelano inutili.

IL PRANZO DI SARDARA DIVENTA UN CASO POLITICO

Le nuove terme di Sardara (Archivio L'Unione Sarda)

Ad aprile diventa un caso politico il pranzo che si è svolto alle nuove terme di Sardara e che è stato interrotto dalla Guardia di finanza. Le Fiamme gialle sanzionano 19 persone, tra le quali anche alcuni politici. I banchetti erano infatti vietati a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ma questo non ne ha impedito lo svolgimento. Intanto la Procura di Cagliari avvia un’indagine per valutare la presenza di risvolti penali.

TORTOLÌ: UCCISO PER DIFENDERE LA MAMMA

Mirko Farci (Archivio L'Unione Sarda)

Nella notte tra il 10 e l’11 maggio a Tortolì viene ucciso Mirko Farci.

Il ragazzo, di soli 19 anni, era intervenuto per difendere la madre, Paola Piras, aggredita a colpi di coltello dall’ex compagno, il pakistano Shaid Masih, che si era introdotto in casa di nascosto. Mirko non ha scampo a causa di un fendente che gli penetra nei polmoni, mentre la donna viene portata in gravi condizioni a Lanusei, dove verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico e rimarrà ricoverata per molte settimane.

CAGLIARI, CUOCO 30ENNE ACCOLTELLATO A MORTE

Il feretro di Massimiliano Lilliu (Archivio L'Unione Sarda)

Omicidio all’alba del 4 luglio a Cagliari: Massimiliano Lilliu, cuoco 30enne, viene accoltellato a morte a San Michele. Sotto accusa il suo coinquilino, Francesco Massa, 63 anni. Quest’ultimo aveva ucciso nel 1995 un giovane, sempre a coltellate, a Domusnovas. Dopo l’arresto dirà che Lilliu “rubava” in camera sua, e numerosi erano stati i litigi per i consumi nell’appartamento.

LA SARDEGNA IN GINOCCHIO DOPO I NUMEROSI INCENDI

Gli incendi distruggono la Sardegna (Archivio L'Unione Sarda)

Anche questa estate la Sardegna ha dovuto fare i conti con gli incendi, colpita in particolare la provincia di Oristano nel mese di luglio. I roghi hanno devastato qualcosa come 20mila ettari di terreno. Tutta l’Italia si stringe attorno all’Isola e ai suoi abitanti davanti alle immagini della devastazione. Tanti i gesti e le dimostrazioni di solidarietà verso gli allevatori che hanno perso tutto: pascoli, bestiame e le loro attività. Altri pastori da varie regioni invieranno generi di sostegno per consentire loro di ripartire e dare sostentamento alle famiglie.

A NORAGUGUME LA PAURA PER LA RIPRESA DELLA FAIDA

Il luogo in cui è stato ucciso Luigi Cherchi (Archivio L'Unione Sarda)

C’è paura a Noragugume dove un delitto, avvenuto il 2 settembre, riaccende i timori di una ripresa della storica faida. La vittima è Luigi Cherchi, un allevatore di 67 anni. Nell’immediatezza viene ritrovata dagli inquirenti la pistola usata per l’omicidio, forse persa dal killer in fuga. Durante l’omelia funebre, il parroco parla di “perdono”. Due fratelli della vittima sono stati ammazzati nel 1998 e un altro è stato condannato per omicidio.

ANGELICA, UCCISA DAL MARITO A QUARTUCCIU

Angelica Salis (Archivio L'Unione Sarda)

A Quartucciu un litigio tra coniugi il 9 settembre finisce in tragedia. Angelica Salis, 60 anni, viene uccisa dal marito, il 67enne Paolo Randaccio. La coppia ha tre figli. È stato proprio l’uomo, dopo il delitto portato a termine con una coltellata al collo e cinque al torace, a chiamare i carabinieri per raccontare quanto accaduto. Solo una settimana prima la donna era fuggita di casa per chiedere aiuto in un bar, sostenendo di essere stata picchiata. Il marito l’aveva inseguita e sul posto era arrivata un'ambulanza del 118: i medici erano riusciti a riportare la calma tra i coniugi, che erano tornati nel loro appartamento.

ARRESTATO AD ALGHERO CARLES PUIGDEMONT

Carles Puigdemont esce dal carcere di Bancali (Archivio L'Unione Sarda - Calvi)

Il 23 settembre l’ex presidente catalano Carles Puigdemont viene arrestato ad Alghero, dove doveva partecipare ad alcuni eventi, appena sceso dall’aereo sulla base di un mandato europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la pubblica sicurezza. Il provvedimento scatena un’ondata di polemiche in tutta Europa. Verrà rilasciato poco dopo senza alcuna restrizione.

IL NOTO CHEF TROVATO MORTO DAVANTI AL SUO LOCALE DI TEULADA

Alessio Madeddu, chef di Teulada noto per la sua partecipazione al programma “Quattro ristoranti” di Alessandro Borghese, viene ritrovato senza vita davanti al suo locale il 28 ottobre. È stato brutalmente ucciso da una mano assassina che, si scoprirà poco dopo, è quella del panettiere Angelo Brancasi. Secondo quest’ultimo, il cuoco aveva una relazione con sua moglie. I due hanno litigato, poi il marito tradito si è accanito su Madeddu, e infine si è dato alla fuga. Confesserà tutto agli inquirenti, compreso il movente.

IL MALTEMPO IN SARDEGNA: UN UOMO PORTATO VIA DALLA CORRENTE

La macchina dell'uomo morto a Sant'Anna Arresi (L'Unione Sarda - Murru)

Una bomba d’acqua colpisce il sud Sardegna il 14 novembre portando morte, allagamenti e frane. La vittima è Antonio Cinus, di Sant’Anna Arresi. Sceso dalla sua auto, l’81enne è stato portato via dalla corrente. Ci sono volute diverse ore di ricerca per recuperarlo, purtroppo senza vita, quasi al confine col poligono di Capo Teulada.

58ENNE DI LOTZORAI SCOMPARSO DA MESI RITROVATO MORTO

Mosè Cao (Archivio L'Unione Sarda)

Il 22 novembre in una cisterna a Talana, quasi interamente coperto dall’acqua, viene ritrovato il cadavere di un uomo. Si tratta di Mosè Cao, 58enne di Lotzorai di cui non si avevano notizie dal 18 settembre. È stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. Il corpo è irriconoscibile e alla sua identificazione si arriva attraverso vari elementi tra cui un tatuaggio.

INCIDENTE AL POLIGONO DI SODDÌ, MUORE POLIZIOTTO

Sergio Di Loreto (Archivio L'Unione Sarda)

Uno sparo partito accidentalmente da un collega che stava pulendo la sua arma uccide, il 23 novembre a Soddì, Sergio Di Loreto. Il 48enne assistente capo coordinatore della polizia di Stato era in Sardegna per un corso di aggiornamento. Un lutto che colpisce tutto il Paese, con tantissimi messaggio di dolore e di solidarietà alla sua famiglia.

CARLOFORTE: TRAVOLTA E UCCISA DA UN’AUTO MENTRE FA JOGGING

Emanuela Mura (Archivio L'Unione Sarda)

Un’auto a Carloforte travolge una donna che fa jogging e fugge. Non si ferma a prestarle soccorso, anzi si allontana velocemente. Emanuela Mura muore così il 28 novembre in località Giunco. L’investitore si presenterà nel pomeriggio alle forze dell’ordine spiegando di non essersi reso conto di aver colpito la 41enne, ma di aver pensato all’urto contro un muretto dopo aver sbandato.

SCHIANTO A CASTIADAS, DUE LE VITTIME

L'incidente in cui sono morti Ambra Utzeri e Alex Massessi (foto Vigili del fuoco)

Altre croci sulle strade della Sardegna: lungo la provinciale a Castiadas due auto e un furgone si scontrano il 29 novembre. A perdere la vita sono Ambra Utzeri, 32enne di Villasimius, che era alla guida della macchina, e Alex Massessi, 38enne di Villaputzu al volante del furgone. Due tragedie che uniscono due comunità nello stesso dolore.

FEMMINICIDIO A QUARTU, 50ENNE UCCISA A COLTELLATE

In un appartamento di via della Musica, a Quartu Sant’Elena, il 13 dicembre viene ritrovata senza vita una donna. Mihaela Kleics, 50enne romena, è stata uccisa a coltellate. È la sorella a far arrivare sul posto i carabinieri perché da qualche giorno non riusciva a contattarla. Scattano le indagini che si dirigono subito sul compagno, che viene arrestato poco dopo. Sandro Sarais, 56 anni, viene ritrovato nelle campagne di Solanas con alcune ferite. Ricoverato all’ospedale Businco si toglierà la vita gettandosi da una finestra del terzo piano.

FINE DELLA LATITANZA DI MESINA: “GRAZIANEDDU” CATTURATO A DESULO

Graziano Mesina (Archivio L'Unione Sarda)

Blitz nel cuore della notte il 18 dicembre a Desulo. In una casa del paese viene arrestato Graziano Mesina. Il re del Supramonte, irreperibile dal luglio 2020, era ospite di una coppia. Dormiva vestito, forse pronto a scappare, e aveva con sé 6mila euro in contanti. L’operazione mette fine alla sua latitanza e gli spalanca le porte del carcere di Badu ‘e Carros. Nei guai finiscono i coniugi che lo ospitavano. I carabinieri hanno portato a termine il blitz alle 2 e mezza di notte, facendo saltare in aria la porta d’ingresso. Mesina non ha opposto resistenza.

RITROVATO MORTO L’ESCURSIONISTA SCOMPARSO A CALA MARIOLU

Claudio Aresu (Archivio L'Unione Sarda)

L’escursionista Claudio Aresu, scomparso il 23 agosto mentre si trovava nella zona di Cala Mariolu, viene ritrovato senza vita sui monti di Baunei il 19 dicembre. Era a pochi chilometri dal luogo in cui aveva parcheggiato la sua auto. In questi mesi sono stati numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia e qualcuno aveva segnalato un uomo che gli somigliava mentre vagava, scalzo, in varie zone dell’Isola. Infruttuose si erano rivelate le ricerche.

LITE A MONSERRATO SFOCIA IN OMICIDIO

Il luogo dell'omicidio a Monserrato (L'Unione Sarda - Fiori)

Il 28 dicembre, a Monserrato, in un’abitazione di via Agricola, due uomini litigano violentemente sembra per questioni legate al pagamento di un affitto o per una diatriba condominiale. Antonio Pisu, 79 anni, viene ucciso a colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunge in pieno petto. Nell’immediatezza viene fermato un 75enne.

