Sassari, dopo la Faradda la processione dell'AssuntaA celebrare la messa monsignor Soddu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A poche ore dallo scioglimento del Voto di ieri a Sassari, e a Faradda conclusa, questa sera si è tenuta la tradizionale processione con il simulacro della Vergine per le vie della città.
A officiare la messa in cattedrale, prima dell’avvio del corteo, monsignor Francesco Soddu, nativo di Chiaramonti e attuale vescovo di Terni-Amelia. L’alto prelato ha ricoperto per 15 anni la carica di parroco proprio del Duomo, come da lui ricordato al termine della cerimonia.
Ricordando un passaggio biblico relativo a Davide, Soddu ha detto che «il nostro affidamento a Dio deve essere totale». Poi l’augurio «A zent’anni» davanti alla folla che ha gremito il piazzale antistante la chiesa insieme alle corporazioni dei 13 gremi.
Monsignor Francesco Soddu è considerato uno dei papabili per la carica vacante di arcivescovo della diocesi di Sassari.