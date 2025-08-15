Girasole, schianto in moto: grave un ventinovenneIl centauro di Tortolì è andato a sbattere contro un palo: portato con l’elisoccorso al Brotzu
È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, il ragazzo ferito nell’incidente avvenuto in via Mare, a Girasole.
Si tratta di un ventinovenne di Tortolì. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto da cross mentre dal mare rientrava verso l’abitato di Girasole. Il mezzo si è schiantato contro un palo della segnaletica.
Sul posto hanno operato gli agenti del commissariato di Tortolì, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e il personale del 118.