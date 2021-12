I carabinieri non hanno mai smesso di cercare Graziano Mesina, allestendo posti di blocco, svolgendo perquisizioni non solo a Orgosolo, ma in tutto il Nuorese e anche oltre i confini della provincia. Ed era proprio lì, a Desulo, che l’ex latitante si nascondeva, in casa di una coppia ora indagata per favoreggiamento.

Mesina, 79 anni, non ha opposto resistenza e si è fatto ammanettare. Ora è al carcere nuorese di Badu ‘e Carros. Era solo nell’appartamento, non era armato ed è stato trovato in possesso di 6mila euro. “Significativo questo aspetto perché era stata sospesa l’erogazione della pensione minima di 500 euro mensili”, hanno spiegato i militari nel corso della conferenza stampa effettuata nel comando provinciale di via Nuoro a Cagliari, quindi era pronto a spostarsi da quel posto. Non solo: era anche vestito e ha dato l’impressione di aver dormito indossando i suoi abiti. “Da esperto latitante sapeva bene come muoversi e non farsi facilmente catturare”.

Da quando si era reso irreperibile, nel luglio 2020, era stata creata una task force con varie competenze, comprendente uomini del Ros, dell’anticrimine di Nuoro, del comando provinciale e delle stazioni dei vari territori, con anche i militari dello squadrone di Abbasanta. Una scelta strategica che “si è rivelata vincente”.

LA PREPARAZIONE – La decisa accelerazione al corso delle indagini è arrivata da alcuni “elementi dissonanti che ci hanno permesso di circoscrivere l’area di intervento su cui si è concentrato un notevole sforzo da parte dei militari, con prolungati sevizi di osservazione”. Da sottolineare che Desulo è stata praticamente isolata nelle ultime settimane a causa delle nevicate e dei blackout dovuti al maltempo, e l’ex latitante era stato visto due giorni prima in paese, successivamente notato anche all’interno dell’abitazione.

e.

IL BLITZ – L’operazione è cominciata alle 2.30 e si è conclusa nella notte. “Nella prima fase di acquisizione e di intervento non c’è stata una finestra che si è aperta, non si è accesa una luce, ma è stata un’attività silente solo nella presa di contatto e poi decisa nella fase esecutiva. Nessuno dei vicini si è affacciato per capire cosa stesse succedendo. Questo dice tanto sul contesto”, è stato il commento dei carabinieri espresso nel corso dell’incontro con la stampa. Eppure “l’appartamento è inserito in un ampio contesto abitativo, esiste un cortile comune”. Il blitz si è concluso nella notte con anche l’arresto dei coniugi, che non sono parenti di Mesina, per i quali in giornata si terrà al tribunale di Oristano l’udienza di convalida. “Dai cittadini, in questi mesi, non c’è stata alcuna segnalazione neanche confidenziale”, hanno tenuto a sottolineare i carabinieri.

I DETTAGLI – La coppia, sui 50 anni, si occupava di tutto: dalle prime necessità per l’assistenza a Grazianeddu a tutto il resto. L’abitazione è un terratetto di paese, nel rione di Issiria, costruito non in maniera organica e non esistono piante catastali, ci sono stanze con piani collegati da scale molto ripide. Una costruzione di tre livelli (compresa una cantina), fatta per ospitare più nuclei familiari. Dopo l’irruzione – indiscrezini parlano dell’uso di esplosivo per far saltare la porta d’ingresso – Mesina è stato sorpreso al primo piano, c’erano una stufa, delle coperte, le finestre erano chiuse, non aveva telefonini. I coniugi, pare una famiglia di pastori, erano al secondo. Quando è stato dichiarato in arresto non ha detto nulla, “ha fatto una smorfia di chi sapeva a cosa stesse andando incontro”, per il resto è rimasto in silenzio.

IL GENERALE – I complimenti per l’operazione conclusa sono arrivati anche dal comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, rivolti a tutti i componenti del ROS, del Comando Provinciale di Nuoro, del GIS e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna. “L’arresto odierno – ha precisato il generale – è stato possibile solo grazie alla vostra capacità di lavorare in maniera sinergica, sfruttando a pieno le rispettive competenze. Con la vostra professionalità e il vostro esempio rendete me e tutti i Carabinieri che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, con altrettanta serietà e passione, pieni di orgoglio. Bravi”.

(Unioneonline/s.s.)

LE PAROLE DEI CARABINIERI – IL VIDEO:

La diretta

LA FOTOSTORIA:

Graziano Mesina è stato catturato a Desulo Quando era in carcere a Voghera, nel Pavese L'ex re del Supramonte Ai tempi della liberazione di Farouk Kassam Un primo piano di Mesina Chiamato anche la "primula rossa" del banditismo sardo Tra due carabinieri Nel 1984 a Vigevano (Pavia) dove si era rifugiato in seguito a una fuga Una falsa carta di identità usata da Mesina Caterina Pinna, la madre di Graziano Mesina Un posto di blocco dei carabinieri alla ricerca del latitante

© Riproduzione riservata