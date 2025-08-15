Si svolgerà il 23 agosto l'ottava edizione della "Sagra de su Pisci Arrustu". Un appuntamento particolarmente atteso nella piccola borgata all'insegna dei prodotti ittici del posto.

Organizza l'associazione "Bidde Mayori" di San Priamo, con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale di San Vito e con  la collaborazione della peschiera di Feraxi.

Una occasione per turisti e villeggianti di assaggiare i pesci, in particolare spigole e orate, della peschiera appena pescati e quindi gustosissimi. Durante la serata si terrà anche uno spettacolo musicale.

