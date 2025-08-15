Fiamme e boato, furgone avvolto dal fuoco a Su PallosuMomenti di paura nella borgata marina di San Vero Milis: il rogo partito da una bomboletta del gas difettosa
Momenti di paura a Su Pallosu, borgata marina di San Vero Milis, per l’incendio di un furgone.
Le fiamme sono divampate all’interno del mezzo forse a causa di una bomboletta a gas difettosa. Il furgone era parcheggiato nella via Ziu Tiagus, a pochi passi dalle case e si sono vissuti momenti di grande concitazione.
Il fuoco ha avvolto il veicolo, sono esplosi gli pneumatici e i cristalli e il boato ha richiamato tanti curiosi che affollano la borgata e la costa di San Vero Milis.
Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno spento il rogo e bonificato l’area.