Momenti di paura a Su Pallosu, borgata marina di San Vero Milis, per l’incendio di un furgone.

Le fiamme sono divampate all’interno del mezzo forse a causa di una bomboletta a gas difettosa. Il furgone era parcheggiato nella via Ziu Tiagus, a pochi passi dalle case e si sono vissuti momenti di grande concitazione.

Intervento dei vigili del fuoco a Su Pallosu (Foto: Andrea Atzori)

Il fuoco ha avvolto il veicolo, sono esplosi gli pneumatici e i cristalli e il boato ha richiamato tanti curiosi che affollano la borgata e la costa di San Vero Milis.

Il furgone incendiato a Su Pallosu

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno spento il rogo e bonificato l’area.

