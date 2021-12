Distesa sul letto con numerose ferite, probabilmente da coltello, sul corpo. È morta così Mihaela Kleics, cinquantenne romena, al terzo piano di una palazzina di via della Musica a Quartu. I carabinieri non hanno dubbi che si tratti di omicidio. Si cerca una persona che attualmente sarebbe irreperibile.

È stata una sorella della vittima, dalla Romania, a chiamare il 112 perché da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con la cinquantenne. I carabinieri della compagnia di Quartu e i vigili del fuoco hanno aperto la porta trovando il corpo senza vita della donna, martoriata.

Sul posto anche i militari del nucleo investigativo provinciale e i Ris, insieme alla pm Nicoletta Mari. Una prima verifica sul corpo è stata effettuata dal medico legale Roberto Demontis. Domani è in programma l'autopsia.

Le indagini sono nella fase iniziale e si cerca una persona attualmente irreperibile. Chi abita nella zona parla di frequenti discussioni e urla provenienti da quell'appartamento. La vittima viveva in affitto e si era trasferita qui da pochi mesi.

