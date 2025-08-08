Alessandra Amoroso si sposa.

Al termine dell’ultimo concerto prima del parto, nella sua Lecce, il compagno Valerio Pastore le ha fatto la fatidica proposta. Lo si vede in un video pubblicato su Instagram da Salentonews, in cui prima la accoglie giù dal palco con un mazzo di fiori, poi la fa sedere sulle scale e come nella più classica delle proposte si inginocchia e tira fuori la scatolina con l’anello.

La cantante di Galatina, che tra pochi giorni compirà 39 anni, è incinta della sua prima figlia di cui ha già rivelato il nome: Penelope Maria. La piccola dovrebbe venire al mondo nei primi dieci giorni di settembre.

Proprio in vista del parto Amoroso ha annullato tre date del tour estivo Fino a qui summer tour. «Sono grata di poter fare il mio lavoro, la mia passione, in totale serenità — ha detto dal palco l’ex vincitrice di Amici —. Sono una privilegiata, perché la gravidanza e la maternità per molte donne coincidono con la perdita del lavoro o con la necessità di scegliere tra carriera e famiglia. Voglio dare voce a tutte quelle che non hanno i miei privilegi e hanno bisogno di essere sostenute da società e istituzioni».

