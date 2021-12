Un uomo di 79 anni, Antonio Pisu, impresario edile, è stato ucciso a colpi di pistola in casa a Monserrato. L’omicidio è avvenuto oggi, intorno alle 10.30, in via Agricola 52. Il presunto autore, Luigi Piras, 75 anni, è già stato fermato dalla polizia.

Sembra che i due abbiano avuto un violento litigio, forse per il pagamento di un canone di locazione o per una diatriba tra condomini, discussione che poi è degenerata e Piras avrebbe esploso almeno un colpo di pistola raggiungendo la vittima al petto.

Sul posto ci sono gli agenti della Volante e gli investigatori della Squadra mobile.

