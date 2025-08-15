viabilità
15 agosto 2025 alle 20:10
Cagliari, asfalto scivoloso per pioggia e bacche: chiuse le strade intorno a piazza del CarmineDecisione del Comune fino all’intervento delle squadre per la pulizia
Chiusura momentanea, a Cagliari, della viabilità in piazza del Carmine, lato Poste, e via Maddalena, per asfalto viscido per le bacche miste a pioggia.
Essendo pericoloso il transito, il Comune ha deciso di chiudere le due strade al traffico.
Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari in attesa dell’intervento di pulizia da parte delle squadre comunali.
