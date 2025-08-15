Chiusura momentanea, a Cagliari, della viabilità in piazza del Carmine, lato Poste, e via Maddalena, per asfalto viscido per le bacche miste a pioggia.

Essendo pericoloso il transito, il Comune ha deciso di chiudere le due strade al traffico.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari in attesa dell’intervento di pulizia da parte delle squadre comunali. 

