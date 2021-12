Si è tolto la vita Sandro Sarais, il 56enne accusato dell’omicidio di Mihaela Kleics, la donna romena, sua compagna, uccisa nei giorni scorsi a Quartu, in via della Musica.

L’uomo si era reso irreperibile ed era stato poi rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Solanas con alcune ferite da coltello, forse auto-inferte.

Era stato quindi portato in ospedale a Cagliari, per essere curato, in attesa di essere trasferito in carcere. Ma proprio in ospedale – al Businco - l’uomo si è suicidato, gettandosi dalla finestra della sua stanza terzo piano.

I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma i tentativi di salvarlo sono risultati vani.

Da quanto si apprende, Sarais era piantonato da due agenti della polizia penitenziaria, che hanno cercato di bloccarlo, ma non ci sono riusciti.

