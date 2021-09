È stato arrestato dai carabinieri Paolo Randaccio, il 67enne che oggi a Quartucciu ha ucciso la moglie, Angelica Salis, 60 anni, a coltellate al termine di una lite.

Lo stesso omicida ha chiamato il 112 confessando il delitto.

I militari della compagnia di Quartu sono arrivati subito nell’abitazione della coppia, in via Sarcidano, dove hanno trovato l’uomo e, in sala da pranzo, in una pozza di sangue, il cadavere della donna, colpita mortalmente al collo con un coltello da cucina.

Dopo essere stato portato in caserma, il pensionato è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

La salma della vittima, invece, è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale di Monserrato, in attesa dell'esame autoptico.

Sembra che i coniugi litigassero frequentemente, anche ieri pomeriggio alcuni testimoni hanno sentito le urla.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata